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08.02.2021 - 15:25 |

Son dakika | Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı!

Son dakika | Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
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Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

"İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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Son dakika | Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

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