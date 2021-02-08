Son dakika | Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

"İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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