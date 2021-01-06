06.01.2021 - 01:35 |
Son dakika - Konyaspor sonrası Fatih Terim müjdesi! Galatasaray...
Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, TFF'den aldığı 4 maçlık cezayı tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası vermişti.
TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 maçlık men cezası 4 maça indirilmişti.
Terim'in cezalı olduğu 4 maçta sarı-kırmızılı takım 7 puan alırken 4-3 kaybedilen Konyaspor maçıyla birlikte tecrübeli teknik adam cezasını tamamlamış oldu.
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