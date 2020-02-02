SON DAKİKA | Konyaspor'a Miya'dan kötü haber

Konyaspor'a Miya'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Ugandalı futbolcunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yeşil beyazlı ekipten yapılan sakatlık bilgilendirmesi şöyle:

Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, Antalyaspor maçında sakatlanan futbolcularımız Faruku Miya ve Rogerio Thuram’ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Dr. Abdülaziz Türksoylu, futbolcumuz Faruku Miya’nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, Miya’nın tedavisine hemen başlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Dr. Türksoylu ayrıca oyuncumuz Rogerio Thuram’ın alt çenesinde 3 cm yarası olduğunu, 4 dikiş atıldığını ancak Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı.

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