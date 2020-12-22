Son dakika | Konyaspor'da Alper Uludağ şoku! Sezonu kapadı

Konyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ sezonu kapadı. DG Sivasspor müsabakasında sakatlanan oyuncuların sağlık durumları hakkında açıklama yapan Konyaspor Kulüp Doktoru Gökhan Özhan şunları söyledi:

Alper Uludağ

"Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır.

Farouk Miya

Sol uyluk arka kas grubunda ağrı hisseden oyuncunun yapılan MR tetkiki sonucunda Biseps Femoris kas grubunda 2. Derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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