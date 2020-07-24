Son dakika | Konyaspor'da Jens Jonsson ile yollar ayrıldı!

Konyaspor, 26 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Jens Jonsson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık. Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2016-2017 sezonunda Konyaspor'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İç Anadolu ekibinde 119 maça çıkarken 6 gol attı ve 3 de asist yaptı.

Altınordu 1-2 Konyaspor Maç Özeti