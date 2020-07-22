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22.07.2020 - 17:44 |

Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi

Kopenhag Kulübü Başakşehir maçını seyircili oynamak için başvuruda bulunurken, UEFA Başkanı Ceferin “Şu aşamada maçlarımızı seyircisiz oynayacağız, risk almayacağız” açıklamasını yaptı.

Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, gözünü UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Kopenhag mücadelesine çevirdi. 5 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmanın seyircili bir şekilde oynanması için Danimarka ekibi başvuruda bulunmuştu.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Ağustos ayıyla birlikte kaldığı yerden tekrar başlayacak olan Avrupa kupası maçları için açıklamalarda bulundu. UEFA’nın internet sitesinde yayınlanan röportajında Slovenyalı futbol adamı seyircisiz kararını açıkladı.

Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi

Ceferin “Şu aşamada bir sonraki duyuruya kadar maçlarımızı seyircisiz oynayacağız, risk almayacağız. Ancak tabii futbol taraftarla güzel. Bu yüzden en kısa sürede seyircilerin tribüne dönebilmesi mümkün hale gelsin istiyorum” dedi.

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