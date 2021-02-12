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12.02.2021 - 21:22 |

Son dakika - Koray Günter'den Drogba ve Mesut Özil itirafı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Koray Günter, Bild gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Günter, sarı-kırmızılı takımdaki günlerinden ve Mesut Özil transferiyle ilgili konuştu

Son dakika - Koray Günter'den Drogba ve Mesut Özil itirafı!
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Borussia Dortmund'dan Ocak 2014'te ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Koray Günter, Sarı Kırmızılılar'da dört buçuk sezon forma giydikten sonra rotasını Serie A'ya kırmıştı. Kariyerine Hellas Verona'da devam eden 26 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Bild gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

Türkiye'de oynadığı dönemde Didier Drogba'ya dair bir anısını paylaşan 1.84 boyundaki stoper, Fenerbahçe'nin tüm dünyada büyük ses getiren Mesut Özil transferini de değerlendirdi. İşte deneyimli savunmacının o sözleri:

"Drogba'ya inanamadım"
"Galatasaray'da oynadığım dönemde Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi yıldızlara mümkün olduğunca yakın durarak onlardan günlük rutinlerini öğrenmeye çalıştım. Kulübe geldikten sonra ağırlık salonuna ilk kez girdiğimde gözlerime inanamadım. Drogba içerideydi ve 30'lu yaşlarının sonunda olmasına rağmen deli gibi çalışıyordu. Devasa bir kariyeri vardı ama herkesten fazla antrenman yapıyordu. O zaman olması gerekenin bu olduğunu düşündüm. Daha sonraları ağırlık salonunda daha sık karşılaştık ve birlikte ter attık. Bu, benim için müthiş bir teşvikti.

"Herkes, Özil'i kendi stadında izlemek ister"
Mesut Özil transferi Türk futbolu için harika bir kazanç. Onun ismi, televizyonların önüne ve stadyumlara çok büyük bir izleyici kitlesi çekecektir. Süper Lig'de Türk kökenli bir dünya yıldızının olması Fenerbahçe'nin rakipleri ve onların taraftarları için de özel bir durum. Herkes, Özil'i kendi stadında izlemek ister. Böylesine dev bir balığı karaya çıkarmayı başaran Türkiye adına mutluyum."

Son dakika - Koray Günterden Drogba ve Mesut Özil itirafı

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