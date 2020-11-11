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11.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Kruse atıyor, Vedat Muriç susuyor

2019-20 sezonunda Fenerbahçe’den ayrılan iki isim Max Kruse ve Vedat Muriç, performanslarıyla takip ediliyor. Almanya’da Bundesliga’da Union Berlin’de oynayan Kruse, 7 maçta 5 asist, 1 golle dikkat çekti.

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Bundesliga’da Lewandowski ile beraber asist krallığında birinci olan Kruse, Alman basınından tam not aldı. 31 yaşındaki futbolcunun Almanya’yı çok sevdiği ve yeniden ülkesinde kariyerini parlattığı aktarıldı.

Ancak İtalya Serie A’da Lazio forması giyen Muriç 6 maçta sıfır çekince eleştiriler aldı. Henüz fiziksel olarak hazır olmadığı belirtilen Kosovalı golcünün zamana ihtiyaç duyduğu dile getirildi.

Lazio’nun teknik direktör Simone Inzaghi, Muriç’e sahip çıkarak, “Lazio’ya alışmak zordur. Muriç’in çalışmalarından memnunum. Zamanla iyi olacağını görüyorum. Herkes biraz sabretsin” dedi.

Son dakika - Kruse atıyor, Vedat Muriç susuyor

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