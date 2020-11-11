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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup
11.11.2020 - 14:47 | | İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen tecrübeli futbolcuya hakaret dolu mektup. Mektupta, "Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union'a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan'' şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

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Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan, ardından da Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, takım arkadaşları ve basının övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki oyuncu, dün taraftardan hakaret dolu mektup aldı.

Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta, "Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union'a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan'' şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

Sosyal medya hesabından mektubu okuyan Kruse, "Bunları yüzüme söyleyebilirdi. Bu kişiye iyi günler diliyorum" diyerek taraftara yanıt verdi.

 

Son dakika haberleri | Kruseye hakaret ve tehdit dolu mektup

 

 

 

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