Son Dakika | Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa etti!

Kısa bir süre önce Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Mehmet Sepil, sürpriz bir karar alarak istifa etti.

Aynı zamanda Göztepe'nin de başkanı olan Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından başkanlık görevine seçilmişti.