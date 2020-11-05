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05.11.2020 - 21:47 | | AKSARAY (AA) -

Son dakika | Kuzeyboru Spor Kulübü'nün 3 maçı ertelendi! Nedeni...

Kuzeyboru Spor Kulübü teknik ekibinde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Takım karantinaya alınarak, oynayacağı 3 maç ertelendi.

Son dakika | Kuzeyboru Spor Kulübü'nün 3 maçı ertelendi! Nedeni...
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Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Spor Kulübünün teknik ekibinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine takım karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda teknik ekipten bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

 Açıklamada, "Testi pozitif çıkan kişinin sporcu kafilemizle teması bulunduğu için zorunlu izolasyon tedbiri alınmış ve tedavi süreci başlamıştır. Bu kapsamda takımımızın ligde oynayacağı Nilüfer Belediyespor, PTT ve Çan Gençlik Kalespor karşılaşmaları tehir edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Kuzeyboru Spor Kulübünün 3 maçı ertelendi Nedeni...

 

 

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