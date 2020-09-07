Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | Kylian Mbappe'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı!
07.09.2020 - 21:35 |

Son dakika | Kylian Mbappe'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı!

Kylian Mbappe'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika | Kylian Mbappe'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı!
ABONE OL

Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar, Angel Di Maria ve Parades'in ardından corona virüse katılanlar arasına Kylian Mbappe de katıldı. Golcü oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı.

Fransa Milli Takımı için kampta bulunan Kylian Mbappe, takımdan gönderildi. Hırvatistan maçında forma giyemyecek olan Mbappe, ligdeki Lens ve Marsilya karşılaşmalarında da görev alamayacak.

Son dakika | Kylian Mbappenin Covid-19 testinin pozitif çıktı

Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e transfer oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı!
    Son dakika | Galatasaray, Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı!
  2. LaLiga Başkanı Javier Tebas hakkında soruşturma talebi
    LaLiga Başkanı Javier Tebas hakkında soruşturma talebi
  3. Son dakika | Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e transfer oldu!
    Son dakika | Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e transfer oldu!
  4. Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer etti
    Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer etti
  5. Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleşme imzaladı
    Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleşme imzaladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

TVF Başkanı Üstündağ'dan yeni sezon mesajı!

TVF Başkanı Üstündağ'dan yeni sezon mesajı!

Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

Elazığspor’da 8 pozitif vaka

Elazığspor’da 8 pozitif vaka

Sıradaki Haber