21.05.2020 - 21:56 |
Son dakika | La Liga başkanı resmen açıkladı! Lig başlıyor...
La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla - Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.
Celal Umut Eren / Skorer
İspanya'da futbola dönüş takvimi netleşmeye başladı. Ülke basınında yer alan haberde; La Liga Başkanı Javier Tebas, 12 Haziran Cuma akşamı ligi başlatmayı planladıklarını açıkladı.
Javier Tebas, yeniden dönüşte ilk başlangıcın Sevilla-Real Betis derbisiyle olacağını belirtti. Endülüs derbisiyle yeniden sahaya inecek La Liga'nın geniş programının 28 Mayıs Perşembe günü tüm kulüplere iletileceği de kaydedildi.
La Liga, 8 Mart'ta 27. hafta maçları tamamlandıktan sonra ertelenmişti.
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