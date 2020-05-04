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04.05.2020 - 18:15 |

Son dakika... La Liga yönetimi lig için tarih verdi!

İspanya'da La Liga yönetimi, ligin Haziran ayında tekrar başlamasının planlandığını açıkladı.

Son dakika... La Liga yönetimi lig için tarih verdi!

İspanya'da Hükümet tarafından karantina önlemlerinin hafifletilmesinin ardından yetkililerle yapılan toplantı sonrasında La Liga yönetimi İspanya'da takımların bu hafta antrenmanlara başlamasına izin verildiğini açıkladı. 

Yönetim, tüm takımların bu hafta idmanlara başlamak üzere karar aldığını ve ligin de Haziran ayında tekrar başlamasının planlandığını açıkladı. La Liga Başkanı Javier Tebas konuyla ilgili olarak, "Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı" dedi.

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