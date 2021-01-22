Son dakika - Lazio'da gecenin kahramanı Vedat Muriqi! 90'da...

İtalya Kupası son 16 turunda Lazio evinde Parma'yı konuk etti. Mücadeleyi Lazio 2-1 kazandı.

Lazio'nun gollerini 23. dakikada Parolo ve 90. dakikada S. Colombi kendi kalesine kaydetti. Parma'da ise tek golü V. Mihalia attı.

Vedat Muriqi'nin son dakikada attığı kafa golü Para kalecisi S. Colombi'ye yazıldı. Muriqi'nin bir şutu direkten döndü. Vedat Muriqi henüz Lazio kariyerinde golle tanışamadı.