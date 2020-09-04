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04.09.2020 - 16:40 |

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Transferde son dakika gelişmesi! Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdüren Lazio'dan flaş açıklama geldi.

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması!
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İtalyan ekibinin 44 yaşındaki çalıştırıcısı, transfer çalışmalarına yönelik de açıklamada bulundu

Inzaghi “Yönetim bana bir çok transferin sözünü verdi. Yeni oyunculara ihtiyacımızın olduğunun hepimiz farkındayız. Hemen hemen her bölgeye transfer istedim. Fares ve Vedat Muriqi ilgilendiğimiz isimler. Bu oyuncular için görüşmeler sürüyor, neler olacağını göreceğiz” dedi.

Son Dakika | Laziodan Vedat Muriqi açıklaması

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