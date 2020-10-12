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12.10.2020 - 11:11 | | Takvim

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! "Ucuza aldık..."

Uzun süren pazarlıkların ardından 17.5 milyon euroya Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi transferinin yankıları sürüyor.

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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi, İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, Muriqi'nin yerini ise Samatta ve Papiss Cisse ile doldurdu.

Öte yandan Kosovalı yıldızı renklerine bağlayan İtalyan ekibi Lazio, bu transferden oldukça memnun...

"PANDEMİ OLMASA MURIQI'Yİ BU FİYATA ALAMAZDIK"

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan Lazio'da sportif direktör Igli Tare'den flaş bir itiraf geldi.

Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde corona virüsünün payı büyük" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı.

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Son Dakika | Laziodan Vedat Muriqi itirafı Ucuza aldık...

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