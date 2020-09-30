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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı!
30.09.2020 - 11:02 |

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı!

Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında başkent ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yeni kulübünde sağlık kontrolünden geçti.

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Transfer döneminde sancılı bir süreç sonucunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Lazio'da sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya gönderdiği futbolcu, transferinden sonra bir süre idmana çıkamamıştı.

Roma uçuşu öncesi yaptığı açıklamalarla sarı lacivertli taraftarların takdirini kazanan futbolcunun transferinden sonraki ilk testlerin ardından korona virüse yakalandığı iddia edilmişti.

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Son Dakika | Laziodan Vedat Muriqi paylaşımı

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