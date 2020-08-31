Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı

Kicker’de yer alan habere göre Leipzig kulübü, bu transferin ederinin 20 milyon euro civarında olacağını da hesaplıyor. Roma’dan kiralık olarak geçtiğimiz sezon Leipzig forması giyen Patrik Schick için kulübünün 25-30 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Ancak bu miktarı yüksek bulan Alman ekibinin, ilk tercihi olan Çek futbolcu yerine 20 milyon euroda bitebilme ihtimali bulunan Sörloth transferine yönlendiği ifade edildi.

Trabzonspor’un 2 yıllığına kiraladığı oyuncu için Crystal Palace’a 6 milyon euro ödemesi durumunda Sörloth’un bonservisini alabileceği, bu yüzden oyuncuyu olası bir Leipzig’e verme durumunda bonservis rakamının yüksek tutulduğu kaydedildi.