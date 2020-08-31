Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı
31.08.2020 - 15:29 |

Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı

Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un peşinde olan Alman RB Leipzig kulübünün, Norveçli santrfor için bordo-mavili kulüple görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

ABONE OL

Kicker’de yer alan habere göre Leipzig kulübü, bu transferin ederinin 20 milyon euro civarında olacağını da hesaplıyor. Roma’dan kiralık olarak geçtiğimiz sezon Leipzig forması giyen Patrik Schick için kulübünün 25-30 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Ancak bu miktarı yüksek bulan Alman ekibinin, ilk tercihi olan Çek futbolcu yerine 20 milyon euroda bitebilme ihtimali bulunan Sörloth transferine yönlendiği ifade edildi.

Trabzonspor’un 2 yıllığına kiraladığı oyuncu için Crystal Palace’a 6 milyon euro ödemesi durumunda Sörloth’un bonservisini alabileceği, bu yüzden oyuncuyu olası bir Leipzig’e verme durumunda bonservis rakamının yüksek tutulduğu kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ali Koç'tan flaş transfer toplantısı: Galatasaray'a gideceğine bize gelsin!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Göztepe hisse devri için İsviçreli şirketle görüşüyor

Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray'a Azeri rakip...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı
    Son dakika | Leipzig, Sörloth için görüşmelere başladı
  2. Türkiye-Macaristan maçının hakemi Artur Dias
    Türkiye-Macaristan maçının hakemi Artur Dias
  3. Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  4. Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı? Nefçi Bakü kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
    Neftçi Bakü hangi ülkenin takımı? Nefçi Bakü kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
  5. Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
    Son dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

N'Sakala: Bugüne gelmek için çok çalıştım

N'Sakala: Bugüne gelmek için çok çalıştım

Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi!

Ahmet Nur Çebi'den transfer müjdesi!

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Son dakika | Beşiktaş, Gökhan Töre transferini bitirdi

Son dakika | Beşiktaş, Gökhan Töre transferini bitirdi

Sıradaki Haber