Son dakika | Leipzig'in sol beki Angelino geceye damga vurdu

Leipzig'in sol beki Angelino dün gece sergilediği göz kamaştıran performansla temsilcimiz Medipol Başakşehir'i yıkan isim oldu.

23 yaşındaki sol bek 16 ve 20'de takımının 2 golünü atarak Alman ekibine 4 dakika içinde 2-0'lık üstünlüğü getirdi. Angelino'nun özellikle ilk golde topu kontrol ettiği gibi beklemeden dönmesi ve hemen vurması kalitesini gösterdi.

İspanyol oyuncu bilindiği üzere 23 yaşında ve Leipzig'e Manchester City'den geçen sezonun devre arasında 1,5 yıllığına kiralanmıştı. City de onu 2016 yazında PSV'den 12 milyon euroya transfer etmişti.

Deportivo La Coruna altyapısından City altyapısına geçen Angelino, bu sezon da golcü yapısını göstermeye devam ediyor. Bundesliga'da 4 maça çıkan Angelino takımı adına 2 gol kaydetti.