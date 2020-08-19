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19.08.2020 - 12:54 | | FANATİK

Son dakika | Lemina'dan şok hareket! Galatasaray'ı sildi...

Geride kalan sezonda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve yeni sezon içinde ismi anılan Mario Lemina Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı. Lemina'nın ismi Beşiktaş ile geçiyor.

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Mario Lemina, Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı. 26 yaşındaki Gabonlu oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Lemina'nın bu hareketinin ardından acaba Beşiktaş'a gidecek mi sorularını akıllara getirdi.

TRANSFERDE SON DURUM
Southampton'ın bonservisli oyuncusu olan Mario Lemina için Galatasaray ve Beşiktaş kulübüne resmi teklif yaptı. Ancak İngiliz kulübü oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. Lemina ile Alman kulübü Werder Bremen de yakından ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon sık sık sakatlık sorunu yaşayan 26 yaşındaki oyuncu 28 maçta forma giyip iki gol atma başarısı göstermişti. Southampton'ın 2017 yılında 17.2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı orta sahanın günce piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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