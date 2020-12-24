Son dakika | Lens, Denizlispor'un transfer teklifini reddetti!

Süper Lig’de son dönemlerin en formda takımı Beşiktaş’ta işler yolunda görünüyor. Kara Kartal, en son Erzurumspor’a karşı aldığı 4-0’lık ezici galibiyetiyle rakiplerine de gözdağı verdi. Yavaş yavaş ara transfer dönemine hazırlık yapan siyah-beyazlılarda gündem yabancı kontenjanını düşürmek.

LENS’E SÜRPRİZ TALİP!

Asist Analiz'in özel haberine göre Beşiktaş’ta kadro dışı kalan isimlerden olan Jeremain Lens’e sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig ekibi Denizlispor, Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediğini hem siyah-beyazlı yönetime hem de menajerine iletti.

“İSTANBUL DIŞINA ADIM ATMAM!”

Teklif karşısında Lens’in verdiği cevap ise herkesi şoke etti. 33 yaşındaki futbolcu, “İstanbul’un dışına adım atmam. Eğer İstanbul’dan bir teklif gelirse değerlendiririm” ifadelerini kullanarak; Denizlispor kapısını bir daha açılmamak üzere kapattığı öğrenildi.

Öte yandan Lens’in İstanbul takımları olarak kastettiği kulüplerin Kasımpaşa, Karagümrük, Başakşehir olduğu tahmin ediliyor.