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26.12.2020 - 21:34 |

Son dakika - Levent Şahin: "Beklediğimizden kolay geçti"

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı. Oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti." dedi.

Son dakika - Levent Şahin: "Beklediğimizden kolay geçti"
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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

"Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey"

"Feghouli zorlanma olduğunu söyledi, o yüzden oyundan çıktı. Yarın doktorlarımız net bir bilgi verecektir."

Son dakika - Levent Şahin: Beklediğimizden kolay geçti

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