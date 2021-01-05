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05.01.2021 - 21:51 |

Son dakika - Levent Şahin: "Galatasaray bunu hiç bir şekilde hak etmedi"

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Levent Şahin: "Galatasaray bunu hiç bir şekilde hak etmedi"
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Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

"Çok çok üzgünüm" diyen Levent Şahin, "Bunun bir kaç nedeni var. İlki taktik anlayışımızı oyunun başından sonuna kadar sahaya yansıtamamazdı. Bizler Galatasaray'ız. Ne olursa olsun bir tepki vermemiz gerekiyordu. 5-6 dakikada beraberliği koruyamadık. Attıktan sonra goller geldi. Galatasaray bunu hiç bir şekilde hak etmedi. Kazanmak da kaybetmek de var. Kabul edilmeyecek tek şey oyunumuz" ifadelerini kullandı.

Son dakika - Levent Şahin: Galatasaray bunu hiç bir şekilde hak etmedi

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin katıldı.

 Konyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: 

"Öncelikle çalışılan, emek verilen bir taktik anlayışın sahaya yansıtılamamasından dolayı çok çok üzgünüm. Oyuna karşı, yenilen gollere karşı, rakibe karşı hem bireysel hem takım olarak tepki veremememizden dolayı üzgünüm. Sonuçta maç trafiği çok fazla. Sadece bu maç için düşüncelerim bunlar. Mağlup olduktan sonra ne çok üzülmeye ne de galip geldikten sonra çok sevinmeye vaktimiz var. Sonuç olarak burada kalan ve burada biten bir maç. Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz."

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