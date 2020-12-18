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18.12.2020 - 23:17 |

Son dakika - Levent Şahin'den Fatih Terim açıklaması!

Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Levent Şahin'den Fatih Terim açıklaması!
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Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

 "Rakibi tebrik ediyoruz. Maç bittikten sonra hocamız ve oyuncularımız da birbirlerini tebrik ettiler, huzurlarınızda burada tekrar Karagümrük'ü tebrik ederiz galibiyetten dolayı."

"Bugün iki takım da galibiyet için arzuluydu sahada. Maalesef hocamız atıldı bugün. Diğer kulübelere ve teknik adamlara da bakılmalı ve sonra olay değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yorumcular da bunu muhakkak yapacaklardır."

Son dakika - Levent Şahinden Fatih Terim açıklaması

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçta teknik direktör Fatih Terim'in kırmızı kartla sahadan atılması nedeniyle basın toplantısına yardımcısı Levent Şahin katıldı. 

Fatih Karagümrük'ü aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Şahin, "Maç sonrasında hocamız, teknik ekibimiz ve oyuncularımız, rakibi tebrik etti." diye konuştu.

Fatih Terim'in kırmızı kart gördüğü anda yaşananları anlatan Levent Şahin, "Bunlar, oyun içinde olan şeyler. Hocamızın atılmasını diğer maçlara, teknik ekiplere ve kulübelere bakarak yorumlamalarını istiyorum. Bana göre atılacak bir pozisyon değildi. Maalesef maçtan daha çok konuşulacak konu hakemin yönetimi ve hocamızın atılmasıdır." ifadelerini kullandı. 

Levent Şahin, iki takımın da maça oynama isteğiyle başladığını anlatarak, "Maçın başında girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakip takımın da girdiği pozisyonlar vardı. Bunlar, iki takımın da oynama isteğinde olduğunu gösteren bulgulardı. Bugün maçtan ziyade daha çok hakem ve verdiği kararlar konuşulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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