Son dakika - Lille, 3 puanÄ± uzatmalarda aldÄ±! Yusuf YazÄ±cÄ±...

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasÄ±nda Lille, sahasÄ±nda Reims'i 2-1 maÄŸlup etti.Â

Pierre Mauroy StadÄ±'nda Lille'e konuk olan Reims, 36. dakikada Arber Zeneli'nin golÃ¼yle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapattÄ±.

Ä°kinci yarÄ±ya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan ev sahibi Lille, 48. dakikada Jonathan Bamba'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golle beraberliÄŸi saÄŸladÄ±.Â

90+1. dakikada Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, mÃ¼cadeleden 2-1 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â

Yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼ (Kovid-19) atlatan ve ilk 11'e geri dÃ¶nen milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±, 81 dakika sahada kalÄ±rken, Burak YÄ±lmaz ve Zeki Ã‡elik maÃ§ kadrosunda yer almadÄ±.Â

Lille bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 42'ye yÃ¼kseltirken, Reims 21 puanda kaldÄ±.

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