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01.02.2021 - 01:45 |

Son dakika - Lille'de Yusuf Yazıcı fırtınası! Galibiyeti getirdi...

Ligue 1'in 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi. Galibiyeti getiren golü Yusuf Yazıcı attı. Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12. golünü kaydetti.

Son dakika - Lille'de Yusuf Yazıcı fırtınası! Galibiyeti getirdi...
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi.

Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. 

Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.

Son dakika - Lillede Yusuf Yazıcı fırtınası Galibiyeti getirdi...

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