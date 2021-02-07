Son dakika - Liverpool - Manchester City! Ozan Kabak...
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Brighton ile oynadığı maçı kaybeden Liverpool dev rakibini yenerek puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arayacak. Müsabaka saat 19.30'da başlayacak
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - Manchester City muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho, Robertson, Thiago, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Walker, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Cancelo, Sterling, Foden, David Silva
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Manchester City maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.