Son dakika - Liverpool - Manchester City! Ozan Kabak...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool - Manchester City muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho, Robertson, Thiago, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Walker, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Cancelo, Sterling, Foden, David Silva

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester City maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.