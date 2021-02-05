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05.02.2021 - 23:26 |

Son dakika - Liverpool'da Ozan Kabak antrenmana çıktı! Salah...

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak ilk idmanına çıktı.

Son dakika - Liverpool'da Ozan Kabak antrenmana çıktı! Salah...
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak ilk idmanına çıktı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Manchester City hazırlıkları için çalışmalara başladı. Öte yandan Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak’ın pazar günü Manchester City karşısında forma giyebileceğini söyledi.

Alman teknik adam, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen savunma oyuncuları Ozan Kabak ve Ben Davies’in takımla birlikte çalıştığını ve Manchester City karşısında forma şansı bulabileceğini kaydetti.

Ligdeki son 8 maçından sadece ikisini kazanan son şampiyon Liverpool, 7 Şubat Pazar günü TSİ 19.30’da lider Manchester City’yi Anfield Road Stadı’nda ağırlayacak.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, ligdeki son 9 maçından galibiyetle ayrılırken, kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Son dakika - Liverpoolda Ozan Kabak antrenmana çıktı Salah...

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