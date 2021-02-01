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01.02.2021 - 13:19 |

Son Dakika | Liverpool'dan Ozan Kabak hamlesi! Görüşmeler başladı

Transfer döneminin son anlarında Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak için resmen devreye girdi. Schalke 04 saatler kala eğer bir alternatif bulamazsa genç stopere izin vermeyecek. Alman kulübünün 30 milyon euro istediği kaydedildi ancak Liverpool kiralık teklif götürdü.

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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Milli futbolcumuz Ozan Kabak için Liverpool'dan flaş transfer hamlesi geldi. Transfer döneminin artık son saatlerinde İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool stoper hattına Ozan Kabak'ı kiralık olarak katmak istiyor. Kırmızılar, bu nedenle Schalke 04'e teklif götürdü.

SKY Sports'ta yer alan haberde Almanya'da bugün transfer dönemi ülkenin saat diliminde 17.00'da biteceği için çalışmalar hızlandı.

Ancak Schalke 04, Ozan Kabak'ın yerini dolduramamaktan endişe ettiği için temkinli yaklaşıyor. Gen savunmacının yerine alternatif arayan Alman kulübü eğer bulamazsa 'ret' yanıtını verecek. Schalke 04 ayrıca Ozan Kabak için tam 30 milyon euro istiyor. Ancak Liverpool kiralık teklifinde bulundu.

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Son Dakika | Liverpooldan Ozan Kabak hamlesi Görüşmeler başladı

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