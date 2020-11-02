Son dakika | Loic Remy Süper Lig'i sallıyor! İnanılmaz...

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Loic Remy'nin attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Fransız futbolcu bu golle birlikte ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'in attığı tek golle mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ligin ilk 2 haftasında aldığı yenilgilerin ardından oynadığı 5 maçta 11 puan toplayarak çıkışa geçti. Kayserispor ise aldığı bu sonuçla birlikte ligde 6 maçta 4. kez mağlubiyet yaşadı. Sarı kırmızılı ekip topladığı 6 puanla ligde 17. sırada yer alıyor.

Yıldız golcü yaşadığı sakatlık nedeniy Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü.

LOIC REMY'NİN SON YILLARDA SERGİLEDİĞİ PERFORMANS

Rizespor'un golcüsü Loic Remy de son 5 maçta attığı 6 golle takımı sırtladı. Fransız futbolcunun son yollarda sergilediği performans ise şu şekilde:

2014/15 - 29 maç 9 gol

2015/16 - 20 maç 3 gol

2016/17 - 8 maç gol yok

2017/18 - 24 maç 9 gol

2018/19 - 29 maç 7 gol

2019/20 - 30 maç 14 gol

2020/21 - 7 maç 6 gol