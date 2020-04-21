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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Loris Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti
21.04.2020 - 20:59 |

Son dakika | Loris Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti

1.6 milyon Euro'luk alacağı için FIFA’ya başvuran Loris Karius, Beşiktaş ile sözleşmesini feshetti.

Son dakika | Loris Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta beklenen gelişme gerçekleşti ve siyah-beyazlı kulüple Alman kaleci Karius'un ilişkisi kesildi. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü alacağından dolayı FIFA'ya şikayet eden deneyimli kaleci ile bugün yapılan görüşmeler neticesinde yollar ayrıldı.

İki sezon önce Liverpool'dan kiralanan 26 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle birçok kez gündeme gelmiş ve Teknik Direktör Sergen Yalçın da yeni sezonda Alman file bekçisinin takımda olmayacağını açıklamıştı.

Son dakika | Loris Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetti

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