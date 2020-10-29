Son dakika | Luiz Gustavo'dan Eddie ve Alex açıklaması

Skorer - Fenerbahçe'nin Brezilyalı maestrosu Luiz Gustavo Samandıra'da gazetecilere açıklamalarda bulundu..

İşte tecrübeli yıldızın sözlerinden açıklamalarından öne çıkanlar: "Türk halkını, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutluyorum. Bugün çok önemli bir gün.

Sezona yeni başladık ama yolumuz çok uzun. Önemli olan takımdaki kolektiflik. Sosa veya başkası hiç fark etmez. Önemli olan takıma olan faydamız.

Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmamız lazım. Bu yıl yeni bir sezon. Herkes takıma yardım etmek için elinden geleni yapmalı.

Her zaman dediğim gibi önce o kulübün felsefesini anlamaya çalışırım. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Taraftarın benim hakkımdaki düşüncelerinden dolayı çok mutluyum. Ama daha yapacak çok işimiz var.

'Jarel Eddie iyi bir insan'

Jarel Eddie'yi (Fenerbahçeli basketbolcu) ilk kez gördüm. Mümkün olan en kısa zamanda basketbol maçına gitmek istiyorum. İyi bir insan, çok güzel ailesi var.

Bu bir tavsiyemi bilmem ama futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin her zaman kazanmak istiyorum. Bence onlar da bu anlayışta olmalı.

'Alex'in Fenerbahçe'de büyük tarihi var'

Alex'in burada büyük bir tarihi var, efsane. Çok fazla şampiyonluk kazanmış. Ben çok yeniyim. Kaptan olma konusunda düşüncem şu; kaptan olsam da olmasam da her zaman takıma yardıma çalışırım. Kaptanlık yapmaktan da gurur duyuyorum.

Takımda farklı özelliklere sahip çok fazla oyuncu var.

'Antrenman temposu yoğun benim hoşuma gidiyor'

Hocamız bu sezon başında geldi. Bize neler istediğini anlattı. Biz de bunu sahaya koymak için elimizden geleni yapacağız. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz, rakiplere saygı duyuyoruz. Takım olarak gelişmek istiyoruz.

Buraya hedefle geldim. Burası benim için meydan okuma. Yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek hedefimize ulaşırız. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan. Kolumda pazubant olsa da olmasa da takıma yardım etmek istiyorum.

Saha dışında da saha içine benzerim. Sakin bir insanım. Sürekli güler yüzlü olma konusunda iyi değilim. Ama mutlu bir insanım.

Sanırım maç kazandıkça bu duygu artacaktır. Bu takım uzun senelerdir şampiyon olamıyor. Beklentileri çok iyi biliyoruz. Bu mutluluğu taraftara bırakmak istiyoruz. Biz konsantre olmalıyız. Tanrı isterse taraftarımızla şampiyonluk kutlaması yaparız."