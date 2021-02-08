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08.02.2021 - 15:56 | | Sporx

Son dakika | Luka Jovic: "Falcao gibi olmak isterim"

Real Madrid'den kiralık olarak Eintracht Frankfurt'a geri dönen Jovic, Galatasaray'ın golcüsü Falcao'ya hayran olduğunu söyledi.

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Devre arası transfer döneminde kiralık olarak eski takımı Eintracht Frankfurt'a dönen Luka Jovic, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya hayran olduğunu söyledi.

Luka Jovic açıklamasında, "Çok idolüm vardı. Ronaldo var, Ibrahimovic var ama en çok Falcao'yu idol olarak aldım. Falcao ile benzer bir oyun tarzımız var. Ben de birgün Falcao kadar başarılı olmak isterim" sözlerine yer verdi

Real Madrid'de geliştiğini kaydeden, "Madrid'de çok geliştim, dünyanın en büyük takında oynamak bir onurdu, dünyanın en iyi oyuncularıyla idman yapmak büyük bir zevkti. Madrid'de ilk zamanlarım zor geçti çünkü daha 21 yaşındaydım. Büyük oyunculardan çok şey öğrendim" dedi.

Bundesliga'da kendisini bir yıldız gibi hissedip hissetmediği sorulurken, "Kesinlikle hayır. Burada güvenimi geri kazanacağım, önceki seviyeme geri dönmek istiyorum. Benim için en iyi seçenek buydu" açıklamasını yaptı.

Son dakika | Luka Jovic: Falcao gibi olmak isterim

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