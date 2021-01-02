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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Lyon'dan Ersin Destanoğlu için resmi hamle!
02.01.2021 - 09:21 | | Fanatik

Son dakika | Lyon'dan Ersin Destanoğlu için resmi hamle!

Fransız ekibinin, ara transferde 4,5 milyon euroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını resmen çalacağı konuşuluyor.

Son dakika | Lyon'dan Ersin Destanoğlu için resmi hamle!
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Beşiktaş'ın başına Sergen Yalçın’ın geçmesiyle beraber yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu, Loris Karius’un ayrılığı sonrasında devraldığı kalede istikrarlı görüntüsüyle göz kamaştırmıştı.

19 yaşındaki file bekçisi için Lyon’un ısrarı sürüyor. Fransız ekibinin, ara transferde 4,5 milyon euroluk teklifle Kartal’ın kapısını resmen çalacağı konuşuluyor.

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Son dakika | Lyondan Ersin Destanoğlu için resmi hamle

 

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