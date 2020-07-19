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19.07.2020 - 18:26 | | Ä°STANBUL (AA) -

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'Ä±n

Sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ etabÄ± Macaristan Grand Prix'sini, Mercedes'ten BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Hamilton kazandÄ±.Â

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'Ä±n
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2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayaÄŸÄ± Macaristan Grand Prix'sinde Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Mart ayÄ±nda Avustralya'da baÅŸlamasÄ± beklenen ancak yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle organizatÃ¶rlerin birÃ§ok yarÄ±ÅŸ iÃ§in erteleme ve iptal kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Formula 1'de sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mÃ¼cadelesi, Macaristan'Ä±n baÅŸkenti BudapeÅŸte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Son dakika | Macaristanda zafer yine HamiltonÄ±n

Hamilton, pole pozisyonunda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸtan sona Ã¼stÃ¼n gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± 1.36.12.473'lÃ¼k derecesiyle kazanarak bu sezon Ã¼st Ã¼ste ikinci, kariyerinin 86'ncÄ± zaferini elde etti.

Red Bull ekibinin HollandalÄ± pilotu Max Verstappen, liderin 8.7 saniye gerisinde ikinci, Fin sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Valtteri Bottas ise takÄ±m arkadaÅŸÄ± Hamilton'Ä±n 9.4 saniye arkasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± aldÄ±.

Sezonun dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ±, 2 AÄŸustos'ta BÃ¼yÃ¼k Britanya'da koÅŸulacak.

Macaristan Grand Prix'sinden sonra oluÅŸan pilotlar klasmanÄ± ÅŸÃ¶yle:

1. Lewis Hamilton (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

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