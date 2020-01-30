Son dakika | Malatyaspor'dan açıklama: Guilherme iznimiz olmadan Trabzon'a çağrıldı...

Ocak ayının flaş ismi Guilherme'nin Trabzonspor'a imza atmak için gitmesi üzerine BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır."