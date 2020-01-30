30.01.2020 - 13:20 |
Son dakika | Malatyaspor'dan açıklama: Guilherme iznimiz olmadan Trabzon'a çağrıldı...
Guilherme'nin imza atmak için Trabzonspor'a gitmesi üzerine BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nden açıklama geldi...
Ocak ayının flaş ismi Guilherme'nin Trabzonspor'a imza atmak için gitmesi üzerine BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır."