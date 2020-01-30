Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Son dakika | Malatyaspor'dan açıklama: Guilherme iznimiz olmadan Trabzon'a çağrıldı...
30.01.2020 - 13:20 |

Son dakika | Malatyaspor'dan açıklama: Guilherme iznimiz olmadan Trabzon'a çağrıldı...

Guilherme'nin imza atmak için Trabzonspor'a gitmesi üzerine BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nden açıklama geldi...

Son dakika | Malatyaspor'dan açıklama: Guilherme iznimiz olmadan Trabzon'a çağrıldı...

Ocak ayının flaş ismi Guilherme'nin Trabzonspor'a imza atmak için gitmesi üzerine BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Trabzonspor'la anlaşan Guilherme, Malatyaspor'a karşı oynayabilecek mi?

 

Son dakika | Malatyaspordan açıklama: Guilherme iznimiz olmadan Trabzona çağrıldı...

 

    Manoel Messias, Trabzon'a geldi
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

    Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

    MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

    MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

    37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

    37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

    Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

    Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

    Sıradaki Haber