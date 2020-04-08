08.04.2020 - 16:59 |
Son dakika | Maldini ailesinden iyi haber
Milan'Ä±n efsane ismi Paolo Maldini'nin corona virÃ¼sÃ¼ tamamen atlattÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. 51 yaÅŸÄ±ndaki futbol adamÄ±nÄ±n; 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Daniel Maldini ile beraber kurtulduklarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â
Celal Umut Eren / Skorer DÄ±ÅŸ Haberler
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Ä°talya ve dÃ¼nya futbolunun unutulmaz yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Paolo Maldini'nin corona virÃ¼s sÃ¼reciyle alakalÄ± son bilgiler aÃ§Ä±klandÄ±.
Milan'Ä±n efsane ismi Maldini'nin corona virÃ¼s tedavi sÃ¼recine olumlu yanÄ±t verdiÄŸi ve tamamen iyileÅŸtiÄŸi duyuruldu.Â 20 gÃ¼ne yaklaÅŸam bir zamanda tedavi olan 51 yaÅŸÄ±ndaki Maldini'nin tÃ¼m belirtileri atlattÄ±ÄŸÄ± ve iyileÅŸtiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â Benzer ÅŸekilde Maldini'nin oÄŸlu 18 yaÅŸÄ±ndaki Daniel Maldini'nin de benzer ÅŸekilde tamamen hastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â Â