Son dakika - Mame Thiam'ın golü sonrası Senegal’de coşku

Mame Thiam’ın Karagümrük maçında attığı gol ülkesi Senegal’de coşkuyla karşılandı. Yıldız forvetin ülkesindeki Mame Thiam Vakfı’ndaki çocuklar Fenerbahçe formalarıyla hem maçı seyretti hem de golde büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe’de 6. golünü atan ve takımın en skorer ismi olan Mame Thiam mutlu olduğunu söyledi. Zirve iddiasını aktaran Thiam, “Elhamdülillah golümü attım. Gayet mutluyum. 3 puanı elde ettik. Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız. İki maçtan sonra galip gelmemiz önemliydi” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ile oynamanın özel bir durum olduğunu kaydeden Senegalli forvet, “Serbest vuruştan golü bulduk, “Mesut Özil’in kalitesini zaten biliyorduk. Mesut Özil’in kalitesi tartışılamaz! Bunu bu maç bir kez daha gördük. Tekniği kalitesiyle bize çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize yardım edecek” dedi. Öte yandan 28 yaşındaki forvetin gol attığı 6 maçı da Fenerbahçe kazanmayı başardı.

‘Gereksiz heyecan’

Sarı-lacivertli takımın sağ beki Nazım Sangare, son bölümlerde yaşanan sıkıntılı anları değerlendirdi. Özeleştiri yapan Nazım, “Takım bazen gereksiz heyecan yapıyor, gereksiz hatalar yapıyoruz. Karagümrük de maçı kazanmak istedi. Biz yolumuza bakmalı ve kazanmaya devam etmeliyiz” dedi.