Son dakika | Manchester City'den Lukaku bombası! Duyurdular...

Premier Lig'de fırtına gibi esen ve 10'da 10 yaparak liderlik koltuğunu ele geçiren Manchester United transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

The Athletic, Aguero'ya alternatif arayan Premier Lig ekibinin Lukaku'ya kanca attığını ileri sürdü . 80 golle kulüp tarihinin en golcü ismi olan Arjantinli yıldızın sözleşmesi sona eriyor ve taraflar arasında yeni görüşmeler henüz yapılmadı

Geçen yıl diz ameliyatı sonrasında da yaralanma komplikasyonları yaşayan Aguero, Ekim ayından bu yana lig maçına çıkamadı.