Son Dakika | Manchester United, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı

Transfer dönemi boyunca Fenerbahçe'nin gündeminde olan Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, Premier Lig devi Manchester United'a imzayı attı.



Fransa Lig 1 ekiplerinden PSG ile sözleşmesi geçtiğimiz sezonun bitişiyle sona eren 33 yaşındaki yıldız golcü hafta sonu uçakla Manchester kentinin yolunu tutmuştu.

Bugün yapılan sağlık kontrolleri ve son görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre 2 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncu, yılda 11 milyon euro kazanacak.