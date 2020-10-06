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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Manchester United, Edinson Cavani'yi transfer etti!
06.10.2020 - 00:03 | | AA

Son dakika | Manchester United, Edinson Cavani'yi transfer etti!

Manchester United, Edinson Cavani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani'yi kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Uruguay forvet ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2013 yılında transfer olduğu PSG'de 7 kez lig şampiyonluğu yaşayan Cavani, oynadığı 301 maçta 200 gol attı.

Son dakika | Manchester United, Edinson Cavaniyi transfer etti

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