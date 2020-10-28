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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son Dakika | Manchester United'dan Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık sözleşme
28.10.2020 - 17:49 |

Son Dakika | Manchester United'dan Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık sözleşme

Sezon sonu bitecek sözleşmesi adına takımı Milan ile yaptığı görüşmelerden henüz istediği sonucu alamayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için devreye giren İngiliz devi Manchester United'ın, 5 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sergilediği performansla birçok dev kulübün radarında bulunan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir. La Gazzetta dello Sport sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan'ın kendisine yaptığı öneriden memnun olmadığını ve oyuncu için İngiliz devi Manchester United'ın 5 yıllık bir sözleşme teklifi hazırladığını aktardı.

Milan'ın yeni sözleşme adına 2.8 milyon Pound'luk bir teklif sunması nedeniyle Hakan Çalhanoğlu'nun hayal kırıklığına uğradığı belirtilmekte. Manchester United'ın ise milli oyuncumuza, her sezon sonunda maaş artışı sağlayan 5 yıllık bir sözleşme teklifine hazırlandığı aktarılıyor.

Milan formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, şu an için Milan'ın önerisini kabul etmezken önümüzdeki ay yeni kontrat adına bir görüşme daha gerçekleştirileceği belirtilmekte.

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Son Dakika | Manchester Uniteddan Hakan Çalhanoğluna 5 yıllık sözleşme

Son Dakika | Manchester Uniteddan Hakan Çalhanoğluna 5 yıllık sözleşme

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