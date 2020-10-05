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05.10.2020 - 13:53 | | İLYAS KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -

Son dakika - Manuel Fernandes resmen Kayserispor’da

Hes Kablo Kayserispor, son olarak Krasnodar’da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes’i kadrosuna kattı.

Son dakika - Manuel Fernandes resmen Kayserispor’da
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Transfer döneminin son gününde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor, son olarak Rus ekiplerinden Krasnodar’da forma giyen Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelmiş, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına varmıştı. Kentte ev bakan Fernandes, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye’de daha önce Beşiktaş forması giyen, futbol hayatını Rusya’da sürdürürken de ismi birçok kez Süper Lig takımlarıyla anılan Manuel Fernandes’in ilerleyen saatlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Son dakika - Manuel Fernandes resmen Kayserispor’da

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