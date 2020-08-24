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24.08.2020 - 08:02 |

Son dakika | Marcao'dan veda gibi paylaşım!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı

Son dakika | Marcao'dan veda gibi paylaşım!
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Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, geç saatlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın Güney Amerikalı stoper oyuncuları hakkında girişimde bulunması ve menajerleri ile görüşmesi de akıllarda soru işareti bıraktı 

Bazı kullanıcılar ise yapılan paylaşımın, Marcao'nun vatandaşı Neymar'ın oynadığı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybetmesi nedeniyle yapıldığı yönünde yorumlar yaptı

Son dakika | Marcaodan veda gibi paylaşım

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