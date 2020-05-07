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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Mauricio Isla'ya Espanyol talip
07.05.2020 - 12:29 |

Son dakika | Mauricio Isla'ya Espanyol talip

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni bir anlaşma yapılmayan Mauricio Isla için Espanyol devreye girdi. La Liga temsilcisinin transferde ciddi olduğu kaydedildi.

Son dakika | Mauricio Isla'ya Espanyol talip
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauricio Isla için yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımla halen daha yeni sözleşme yapmayan Şilili sağ bek için İspanya'dan Espanyol takımı devreye girdi.

Barcelona şehrinin takımı Espanyol'un bedelsiz bir şekilde Isla'yı kadrosuna katmak istediği vurgulandı. 31 yaşındaki futbolcunun Güney Amerika'dan da talipleri olduğu ancak Espanyol'un devreye girmek istediği aktarıldı.

2017'den beri Fenerbahçe'de oynayan Isla'nın sözleşmesi sezon bitimiyle sona eriyor.

Son dakika | Mauricio Islaya Espanyol talip

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