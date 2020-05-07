Son dakika | Mauricio Isla'ya Espanyol talip

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauricio Isla için yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımla halen daha yeni sözleşme yapmayan Şilili sağ bek için İspanya'dan Espanyol takımı devreye girdi.

Barcelona şehrinin takımı Espanyol'un bedelsiz bir şekilde Isla'yı kadrosuna katmak istediği vurgulandı. 31 yaşındaki futbolcunun Güney Amerika'dan da talipleri olduğu ancak Espanyol'un devreye girmek istediği aktarıldı.

2017'den beri Fenerbahçe'de oynayan Isla'nın sözleşmesi sezon bitimiyle sona eriyor.