Son Dakika | Max Kruse bombası! İlk kez duyurdular...

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve Sarı Lacivertli kulüple davalık olan Max Kruse, futbol dünyası dışındaki yaşantısıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelse de Bundesliga'da gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Bu sezon Union Berin formasıyla oynadığı karşılaşmalarda 8 gole doğrudan katkı yapan Alman futbolcu, son dönemde Almanya'da 'Nargile ve Poker' alışkanlığı yüzünden sert eleştirilere maruz kalsa da oyuncunun Bundesliga'da gösterdiği performans dikkat çekiyor.

Alman basınında yer alan habere gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcunun saha dışındaki yaşantısı yüzünden 2016'dan beri Milli Takım'a çağırlılmaması hatırlatılırken, son dönemde iyi bir ivme yakalayan yıldız için Löw ile bir görüşme hazırlığında olduğu aktarıldı.