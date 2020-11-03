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03.11.2020 - 11:38 |

Son dakika | Max Kruse'den 1 gol, 2 asist!

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, Hoffenheim deplasmanında şov yaptı. Berlin, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, gollerde Max Kruse imzası vardı.

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Bundesliga'nın 6. haftasında Hoffenheim, Union Berlin'i konuk etti. Rhein Neckar Arena'da oynanan 90 dakika konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken karşılaşmaya eski Fenerbahçeli Max Kruse damga vurdu. 60. dakikada gol perdesini açan isim olan Alman oyuncu, 85. dakikada Pohjanpalo, 90. dakikada Teuchert'e yaptığı asistle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Hoffenheim'in tek sayısı ise 80. dakikada Dabbur'dan geldi. 32 yaşındaki Kruse, Hoffenheim deplasmanında şov yaptı, 3 gole de skora katkı verirken, bu sezon çıktığı 6 maçta, 2 gol, 3 asiste ulaştı.

Fenerbahçe 'den Max Kruse'ye 18 milyon Euro'luk dava!
Geçen sezon devam ederken alacaklarını tahsil edemediğini öne süren Max Kruse takımdan ayrılmıştı. Bu flaş ayrılık sonrasında Fenerbahçe ile Alman futbolcu arasında tartışmalar yaşanmış ve taraflara mahkeme yolu gözükmüştü. Bu doğrultuda ilk adımı, FIFA'dan cesaret alarak Sarı-Lacivertliler attı. Geçtiğimiz yıllarda çoğunlukla futbolcudan yana tavır alan FIFA, pandemi süreciyle birlikte koşulsuz futbolcunun yanında yer almaktansa kulüplerin de savunmasının etkili bir şekilde değerlendireceğini bildirmişti.

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Kazandığından verecekler
Bu durum sonrasında Avrupa'nın önde gelen büyük hukuk büroları, Fenerbahçe ile görüşüp, davayı kendilerine vermelerini istedi. Hatta bu bürolar, dava sonucuna göre anlaşma yaparak, kulüp kazandığında, oyuncunun kulübe ödemesi belirlenen paradan belirli bir komisyon talep etti. Kanarya da bunun üzerine Alman yıldıza 18 milyon Euro'luk bir dava açtı.

Ödemeler belgelerle...
Ayrıca Mart ayına kadar, Kruse'a yapılan tüm ödemelerin belgelerinin de dava dosyasına eklendiği öğrenildi. Öte yandan sadece Türkiye'de pandeminin etkisinin hayli çoğaldığı Mart ayı sonrasında ödemelerin askıya alındığı ve bu durumun sadece Fenerbahçe- Kruse özelinde değil, tüm dünyada kulüpler ile futbolcular arasında yaşandığını da ifade ettikleri gelen haberler arasında.

Son dakika | Max Kruseden 1 gol, 2 asist

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