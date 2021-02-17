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17.02.2021 - 07:42 | | Fanatik

Son dakika | Mbappe fırtınası! Pique'nin çaresizliği...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain Barcelona'yı deplasmanda 4-1 yenerken 22 yaşındaki forvet Kylian Mbappe yaptığı hat-trick'le maça damga vurdu. Gecenin en çok konuşulan fotoğrafı rakibini durduramayan Pique'nin Mbappe'yi formasından çekmesiydi.

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Sezon sonu transfer sezonu için hem Real Madrid hem de Barcelona'nın radarında olduğu belirtilen Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde takımının Barcelona karşısında aldığı galibiyette en büyük pay sahibi olan isimdi. Fransızlar çok büyük bir avantajı ellerine geçirirken 3 sene önceki mucizeye benzer bir durumun yaşanması ise Barcelona'nın bu oyunuyla çok zor gözüküyor.

Maçın en önemli anlarından biri ise aslında 90 dakikanın özetini çok iyi yansıttı. Orta sahada kontratağa çıkmak isteyen PSG'de Mbappe topla ilerlemek isterken, yılların tecrübesi Pique ise onu yakalayamayacağını anlayınca formasından çekerek durdurmayı deniyor ancak bunda da başarılı olamıyordu.

Bu fotoğraf maçın ardından sosyal medyada da en çok paylaşılan karelerden biri oldu.

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