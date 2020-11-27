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27.11.2020 - 09:06 |

Son dakika | Mbaye Diagne menajeri ile yollarını ayırdı

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri bir türlü dikiş tutturamayan golcü isim Diagne, İtalyan menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.

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Galatasaray'ın bir türlü dikiş tutturamayan ismi Mbaye Diagne, menajeri Pastorello ile yollarını ayırdı.

Senegalli futbolcu, Brezilyalı menajer Gustavo Menduca ile anlaştı. Bir süre önce Galatasaray yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı.

İtalyan menajerin, "İtalya, Belçika, Çin'de oynadı, Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye; hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz" dediği öğrenildi.

Galatasaray ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 gol attı.

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Son dakika | Mbaye Diagne menajeri ile yollarını ayırdı

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